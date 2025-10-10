लाडली बहनें… खाते पर रखें नजर, सितंबर की किस्त कुछ ही घंटों में होगी जमा, खुद मंत्री ने दी अपडेट

लाडली बहनों के ई-केवाईसी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट- https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc तैयार की है। लाभार्थी महिलाओं को इसी वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। किसी अन्य वेबसाइट पर जानकारी साझा करने से धोखाधड़ी हो सकती है। ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान महिला लाभार्थी का आधार सत्यापन अनिवार्य है। साथ ही, पति या पिता के आधार नंबर का भी वेरिफिकेशन करना आवश्यक है।