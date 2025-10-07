दिवाली से पहले लाडली बहनों को मिलेगी ‘डबल’ खुशखबरी? क्या है नया अपडेट

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) गरीब महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से जुलाई 2024 में शुरू की गई थी। लेकिन समय के साथ यह सामने आया कि बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों ने भी इसका लाभ उठा लिया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। अब राज्य सरकार इस गड़बड़ी को रोकने के लिए ई-केवायसी प्रक्रिया लागू कर रही है, ताकि असली पात्र महिलाओं की पहचान सुनिश्चित की जा सके और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इसलिए राज्य सरकार ने लाभार्थियों के साथ ही उनके पति या पिता का ई-केवाईसी कराना भी अनिवार्य कर दिया है।