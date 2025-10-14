गर्लफ्रेंड दूसरे लड़के से करती थी बात, गुस्साए बॉयफ्रेंड ने हथौड़े से फोड़ दी खोपड़ी, 3 घंटे तक तड़पती रही

अलीबाग में प्रेमी ने प्रेमिका के सिर पर हथौड़े से किया हमला
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला कर दिया क्योंकि उसे शक था कि वह किसी और युवक से बात करती है। बताया जा रहा है कि दोनों अलीबाग के थेरोडा मार्केट परिसर में रहते हैं और पिछले कई सालों से उनके बीच प्रेम संबंध थे।
घटना अलीबाग के कनकेश्वर मंदिर परिसर की है, जहां शुक्रवार शाम को सूरज शशिकांत बुरांडे (28 वर्ष, निवासी वरसोलपाडा, थेरॉडा बाजारपेठ, अलिबाग) ने अपनी प्रेमिका संचिता विनायक सलामत (21 वर्ष, निवासी थेरॉडा बाजारपेठ, अलिबाग) पर लोहे के हथौड़े से हमला कर दिया।
पुलिस के अनुसार, दोनों इलाके के एक मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी अचानक सूरज ने अपने बैग से लोहे का हथौड़ा निकाला और संचिता के सिर और माथे पर जोरदार वार किए। इतना ही नहीं, उसने घायल संचिता को पास की लोहे की जाली तक घसीटा और फिर पत्थर से भी कुचला। संचिता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। लेकिन आरोपी ने तीन घंटे तक उसे वहीँ तड़पते हुए छोड़ दिया, इस वजह से पीड़िता को कोई मेडिकल सहायता नहीं मिल सकी।
बाद में गंभीर रूप से घायल संचिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी सूरज को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कैसे रिश्तों में बढ़ता अविश्वास हिंसक घटनाओं का कारण बन रहा है। किसी भी रिश्ते में संवाद और परस्पर समझ ही ऐसे हादसों को रोक सकती है।
