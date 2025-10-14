गर्लफ्रेंड दूसरे लड़के से करती थी बात, गुस्साए बॉयफ्रेंड ने हथौड़े से फोड़ दी खोपड़ी, 3 घंटे तक तड़पती रही

पुलिस के अनुसार, दोनों इलाके के एक मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी अचानक सूरज ने अपने बैग से लोहे का हथौड़ा निकाला और संचिता के सिर और माथे पर जोरदार वार किए। इतना ही नहीं, उसने घायल संचिता को पास की लोहे की जाली तक घसीटा और फिर पत्थर से भी कुचला। संचिता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। लेकिन आरोपी ने तीन घंटे तक उसे वहीँ तड़पते हुए छोड़ दिया, इस वजह से पीड़िता को कोई मेडिकल सहायता नहीं मिल सकी।