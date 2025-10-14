Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

गर्लफ्रेंड दूसरे लड़के से करती थी बात, गुस्साए बॉयफ्रेंड ने हथौड़े से फोड़ दी खोपड़ी, 3 घंटे तक तड़पती रही

Maharashtra Love Crime : पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

less than 1 minute read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 14, 2025

Maharashtra love Crime

अलीबाग में प्रेमी ने प्रेमिका के सिर पर हथौड़े से किया हमला

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला कर दिया क्योंकि उसे शक था कि वह किसी और युवक से बात करती है। बताया जा रहा है कि दोनों अलीबाग के थेरोडा मार्केट परिसर में रहते हैं और पिछले कई सालों से उनके बीच प्रेम संबंध थे।

घटना अलीबाग के कनकेश्वर मंदिर परिसर की है, जहां शुक्रवार शाम को सूरज शशिकांत बुरांडे (28 वर्ष, निवासी वरसोलपाडा, थेरॉडा बाजारपेठ, अलिबाग) ने अपनी प्रेमिका संचिता विनायक सलामत (21 वर्ष, निवासी थेरॉडा बाजारपेठ, अलिबाग) पर लोहे के हथौड़े से हमला कर दिया।

पुलिस के अनुसार, दोनों इलाके के एक मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी अचानक सूरज ने अपने बैग से लोहे का हथौड़ा निकाला और संचिता के सिर और माथे पर जोरदार वार किए। इतना ही नहीं, उसने घायल संचिता को पास की लोहे की जाली तक घसीटा और फिर पत्थर से भी कुचला। संचिता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। लेकिन आरोपी ने तीन घंटे तक उसे वहीँ तड़पते हुए छोड़ दिया, इस वजह से पीड़िता को कोई मेडिकल सहायता नहीं मिल सकी।

बाद में गंभीर रूप से घायल संचिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी सूरज को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कैसे रिश्तों में बढ़ता अविश्वास हिंसक घटनाओं का कारण बन रहा है। किसी भी रिश्ते में संवाद और परस्पर समझ ही ऐसे हादसों को रोक सकती है।

