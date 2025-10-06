Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

जीवन में कुछ नहीं बचा है…साइनिंग ऑफ! 95% मार्क्स पाने वाले छात्र ने की आत्महत्या

Maharashtra Crime: इंजीनियरिंग छात्र ने जान देने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा, अब जीवन में कोई लक्ष्य या सपना नहीं बचा है। यह जीवन बोझ बन गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 06, 2025

Dath

प्रतीकात्मक फोटो

महाराष्ट्र के नासिक शहर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक इंजीनियरिंग छात्र ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट लिखने के बाद आत्महत्या कर ली। छात्र ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वह कई वर्षों से मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है और उसके जीवन में अब कुछ रह नहीं गया। इसलिए वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना शनिवार की सुबह करीब साढ़े आठ बजे की है। नासिक के गंगापुर रोड पर स्थित एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज की चौथी मंजिल से छात्र ने छलांग लगा दी। उसे गंभीर हालत में तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

छात्र अपने परिवार के साथ नासिक के पाथर्डी फाटा इलाके में रहता था और अपने माता-पिता का इकलौते बेटा था। उसके पिता एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। कुछ हफ्ते पहले ही उसने मेरिट लिस्ट के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। दसवीं में उसने 95 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए थे, जिससे परिवार और शिक्षकों को उससे काफी उम्मीदें थीं।

पुलिस जांच में सामने आया है कि आत्महत्या से कुछ समय पहले उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। जिसे पढ़ने के बाद उसके कुछ दोस्तों ने उसे समझाने की भी कोशिश की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंगापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आखिरी पोस्ट कही दिल छू लेने वाली बात?

इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट में छात्र ने लिखा, “हाय दोस्तों… आप मुझे आख़िरी बार सुन रहे हैं। जिंदगी में मेरी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। अब मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य या सपना नहीं बचा है। मेरी वजह से बहुत लोगों को तकलीफ हुई है। तीन साल पहले ही मैं मरने वाला था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से तीन साल और जी पाया। स्कूल से ही मैं अवसाद और मानसिक परेशानियों में था, लेकिन अब यह सब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है।“

उसने आगे लिखा, “मेरे परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों का दिल से धन्यवाद। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं ही लायक नहीं था। आपके सभी प्रयास मैंने व्यर्थ कर दिए, इसके लिए माफी मांगता हूं। सॉरी… साइनिंग ऑफ फ्रॉम लाइफ (जिंदगी से विदा ले रहा हूं)। गुड बाय…”

गंगापुर पुलिस ने कहा कि इंस्टाग्राम पोस्ट से लगता है कि छात्र गहरे मानसिक तनाव और अवसाद (डिप्रेशन) में था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है कि क्या किसी ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था या वह लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा था।

इस घटना ने पूरे कॉलेज परिसर और इलाके में शोक और सदमे का माहौल बना दिया है। एक होनहार छात्र की इस तरह मौत ने फिर एक बार युवाओं में बढ़ते मानसिक दबाव और डिप्रेशन की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Updated on:

06 Oct 2025 04:50 pm

Published on:

06 Oct 2025 04:42 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / जीवन में कुछ नहीं बचा है…साइनिंग ऑफ! 95% मार्क्स पाने वाले छात्र ने की आत्महत्या

