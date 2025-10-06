जीवन में कुछ नहीं बचा है…साइनिंग ऑफ! 95% मार्क्स पाने वाले छात्र ने की आत्महत्या

इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट में छात्र ने लिखा, “हाय दोस्तों… आप मुझे आख़िरी बार सुन रहे हैं। जिंदगी में मेरी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। अब मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य या सपना नहीं बचा है। मेरी वजह से बहुत लोगों को तकलीफ हुई है। तीन साल पहले ही मैं मरने वाला था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से तीन साल और जी पाया। स्कूल से ही मैं अवसाद और मानसिक परेशानियों में था, लेकिन अब यह सब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है।“