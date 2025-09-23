महाराष्ट्र में बारिश से बड़ी तबाही, 8 लोगों की मौत, उद्धव ने केंद्र से मांगे 10000 करोड़

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित मराठवाड़ा के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की है।
उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार जब पीड़ितों के खातों में मुआवजे की राशि जमा करे तो बैंकों को उसमें से कर्ज की किश्तें काटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि यह मुआवजा पूरी तरह पीड़ितों की मदद के लिए है, इसलिए किसानों को इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। उधर, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने भी सरकार से प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता प्रदान करने की अपील की है।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, जालना और बीड जिलों में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इस बीच, मुंबई में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार प्रभावित किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा, आज कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र में जो बाढ़ की परिस्थिति तैयार हुई है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। कुल मिलाकर अभी तक 975 मिलीमीटर की बारिश हुई है जो औसत के 102 प्रतिशत है। विशेष रूप से धाराशिव, अहिल्यानगर, जलगांव, सोलापुर, बीड, परभणी जिलों में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। धाराशिव में NDRF की मदद से हेलीकॉप्टर से लोगों को बाहर निकाला गया है। प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने रहने और खाने की व्यवस्था की है। एनआरएफ और एसडीआरएफ के करीब 17 डिवीजन रेस्क्यू अभियान में शामिल हैं।
उन्होंने आगे कहा, “इसके साथ-साथ हमने यह तय किया है कि किसानों को तुरंत मुआवजा भी दिया जाए। इसके लिए लगातार जो हमें रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक पैसा जारी कर रहे हैं। अभी तक राज्य सरकार ने 2,215 करोड़ रुपए के आदेश (GR) निकाले है, जिससे राज्य के 31.64 लाख प्रभावित किसानों को फायदा होगा। इनमें से 1,829 करोड़ रुपए वितरित भी किया गया है और बचा हुआ पैसा भी एक दो दिन में वितरित करेंगे। इसके बाद अगले दस दिनों में किसानों के खातों में यह पैसा भेजा जाएगा।“
सीएम फडणवीस ने कहा, इसके साथ-साथ यह काम रुका नहीं है और जहां पर भी अभी बारिश हो रही है वहां की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह काम कहीं पर भी रुका नहीं है। अगर एक तालुका का भी रिपोर्ट आता है तो उस एक तालुका को भी सरकार मदद दे रही है।
उन्होंने कहा, सरकार के मंत्री कल फिर बाढ़ प्रभावित इलाको का दौरा कर लोगों से मिलेंगे। मैं भी और दोनों उपमुख्यमंत्री भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाने वाले है। हमारी सरकार किसानों के साथ है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।“