महाराष्ट्र में बारिश से बड़ी तबाही, 8 लोगों की मौत, उद्धव ने केंद्र से मांगे 10000 करोड़

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, जालना और बीड जिलों में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इस बीच, मुंबई में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार प्रभावित किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा, आज कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र में जो बाढ़ की परिस्थिति तैयार हुई है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। कुल मिलाकर अभी तक 975 मिलीमीटर की बारिश हुई है जो औसत के 102 प्रतिशत है। विशेष रूप से धाराशिव, अहिल्यानगर, जलगांव, सोलापुर, बीड, परभणी जिलों में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। धाराशिव में NDRF की मदद से हेलीकॉप्टर से लोगों को बाहर निकाला गया है। प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने रहने और खाने की व्यवस्था की है। एनआरएफ और एसडीआरएफ के करीब 17 डिवीजन रेस्क्यू अभियान में शामिल हैं।