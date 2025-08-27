जंगल में चल रहा था नशे का कारोबार, तस्कर वॉकी-टॉकी से करते बात, 1800 km दूर से आई पुलिस और खेल खत्म!

अपर पुलिस आयुक्त संजय जाधव, डीसीपी अतुल झेंडे और एसीपी कल्याणजी घेटे के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने इस पूरे अभियान को सफल बनाया। 22 दिन तक चले लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस, वॉकी-टॉकी, दो कार, रिक्शा और दोपहिया वाहन भी जब्त किए।