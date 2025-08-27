Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

जंगल में चल रहा था नशे का कारोबार, तस्कर वॉकी-टॉकी से करते बात, 1800 km दूर से आई पुलिस और खेल खत्म!

Maharashtra News: कल्याण-डोंबिवली और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में बढ़ती गांजा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने 1800 किलोमीटर दूर जाकर आंध्र प्रदेश के जंगल में बड़ी कार्रवाई की है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 27, 2025

Maharashtra Police raid in forest
1800 किमी दूर से आई पुलिस ने जंगल में चल रहे गांजा रैकेट का किया सफाया (AI Image)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की कल्याण पुलिस जोन-3 की टीम ने 22 दिनों तक चले ऑपरेशन में एक बड़े अंतरराज्यीय गांजा तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 13 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 115 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपये बताई जा रही है।

1800 किमी दूर आरोपियों को दबोचा

यह अभियान कल्याण से शुरू होकर पुणे, सोलापुर होते हुए सीधा आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम के घने जंगल तक पहुंचा। शुरुआत कल्याण के आंबिवली इलाके से हुई, जहां 100 ग्राम गांजे के साथ एक युवक पकड़ा गया। पूछताछ और जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पूरा नेटवर्क पकड़ में आया और आखिरकार ऑपरेशन विशाखापट्टनम के जंगल तक पहुंचा।

तस्कर वॉकी-टॉकी से करते थे बात

चौंकाने वाली बात यह रही कि जंगल में मोबाइल नेटवर्क न मिलने की वजह से तस्कर वॉकी-टॉकी के जरिए संपर्क रखते थे। इसके अलावा, जंगल से निकलने वाले वाहनों के पीछे दूसरी गाड़ियां लगाकर सुरक्षा घेरा भी बनाया जाता था। इस तरह यह गिरोह कई वर्षों से तस्करी को अंजाम दे रहा था।

आरोपियों पर कई राज्यों में केस दर्ज

अपर पुलिस आयुक्त संजय जाधव, डीसीपी अतुल झेंडे और एसीपी कल्याणजी घेटे के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने इस पूरे अभियान को सफल बनाया। 22 दिन तक चले लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस, वॉकी-टॉकी, दो कार, रिक्शा और दोपहिया वाहन भी जब्त किए।

अब तक जांच में खुलासा हुआ कि पकड़े गए आरोपी पेशेवर अपराधी हैं और उनके खिलाफ महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई मामले दर्ज हैं। पूरा गिरोह लंबे समय से महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में गांजा तस्करी में शामिल रहा है।

Updated on:

27 Aug 2025 07:12 pm

Published on:

27 Aug 2025 07:07 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / जंगल में चल रहा था नशे का कारोबार, तस्कर वॉकी-टॉकी से करते बात, 1800 km दूर से आई पुलिस और खेल खत्म!

