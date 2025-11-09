महाराष्ट्र निकाय चुनाव: 6859 सीटों के लिए 35000 से ज्यादा आवेदन! कांग्रेस बोली- इंटरव्यू से चुनेंगे प्रत्याशी

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल और कांग्रेस विधायक नाना पटोले (Photo: IANS)
महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले राजनीति हलचल बढ़ गई है। सत्तापक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच कांग्रेस अगले सप्ताह यह तय करेगी कि निकाय चुनावों में वह गठबंधन के साथ उतरेगी या अकेले मैदान में लड़ेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पर अंतिम निर्णय 12 नवंबर को होने वाली महाराष्ट्र कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा।
मिली जानकारी के मुताबिक, बैठक से पहले सभी जिला अध्यक्षों से राय ली जाएगी, जिसके बाद वरिष्ठ नेता विचार-विमर्श कर अंतिम फैसला लेंगे। चर्चा है कि कांग्रेस कई जगहों पर महाविकास आघाड़ी (MVA) सहयोगियों शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और एनसीपी (शरद पवार) के साथ गठबंधन नहीं करेगी।
इस बीच, कांग्रेस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने की इच्छुक नहीं है। दरअसल, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना उबाठा और राज ठाकरे की मनसे के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है।
कांग्रेस के जिला संसदीय बोर्ड फिलहाल 2 दिसंबर को होने वाले 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों के साक्षात्कार और सूची तैयार करने में जुटे हैं। पार्टी को अब तक 6,859 सीटों के लिए 35,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कार्यकर्ताओं के उत्साह को दर्शाता है।
बता दें कि महाराष्ट्र की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी, जबकि मतदान 2 दिसंबर को होगा। हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक मुंबई की बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC Election) समेत 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। ये सभी चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे होने हैं।
