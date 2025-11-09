महाराष्ट्र निकाय चुनाव: 6859 सीटों के लिए 35000 से ज्यादा आवेदन! कांग्रेस बोली- इंटरव्यू से चुनेंगे प्रत्याशी

बता दें कि महाराष्ट्र की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी, जबकि मतदान 2 दिसंबर को होगा। हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक मुंबई की बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC Election) समेत 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। ये सभी चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे होने हैं।