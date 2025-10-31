कांग्रेस ही नहीं इस पार्टी को भी है राज ठाकरे की मनसे से ‘परहेज’, कहा- ऐसे लोगों के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुंबई महानगरपालिका (BMC Election) समेत जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्द होने वाली है। इससे पहले सभी सियासी दल अपने-अपने मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटे हैं। कई दल नई संभावनाएं भी तलाश रहे है। इस बीच ठाकरे भाईयों उद्धव और राज ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन से मुकाबला करने के लिए लगभग दो दशक बाद हाथ मिला लिया है। हालांकि दोनों भाईयों का साथ आना विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सभी दलों को रास नहीं आ रहा है। पहले कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी (सपा) ने राज ठाकरे की मनसे के साथ गठबंधन में दिलचस्पी नहीं दिखाई है।