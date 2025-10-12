Maharashtra Politics: कांग्रेस के साथ होने वाला है बड़ा खेला! भाई राज ठाकरे के लिए उद्धव ले सकते है ये फैसला

इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस भी अपनी रणनीति को धार देना चाहती है। कांग्रेस ने मुंबई में अपने संगठन को फिर से सक्रिय और एकजुट करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुंबई कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ और युवा नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई। इसमें 15 सदस्य शामिल हैं, जिनमें विधायक ज्योती गायकवाड़, सांसद चंद्रकांत हंडोरे, पूर्व मंत्री असलम शेख, विधायक अमीन पटेल, भाई जगताप, चरणसिंह सप्रा शामिल है। साथ ही वरिष्ठ नेता नसीम खान और सुरेश शेट्टी जैसे अनुभवी नेताओं का भी समावेश है।