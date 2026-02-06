6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

भाजपा को हराने के लिए उद्धव और शिंदे सेना ने मिलाया हाथ, NCP के दोनों गुट भी दे रहे साथ

एक-दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाने वाले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के साथ हाथ मिला लिया है। भाजपा के खिलाफ खुद शिंदे ने इस संयुक्त मोर्चे के समर्थन में प्रचार किया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 06, 2026

Devendra Fadnavis Eknath Shinde Uddhav Thackeray

BJP को पटखनी देने के लिए शिंदे-उद्धव ने मिलाया हाथ (Patrika Photo)

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ा राजनीति उलटफेर देखने को मिल रहा है। सोलापुर के बारशी में भाजपा को हराने के लिए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ एनसीपी (NCP) के दोनों गुटों ने गठबंधन किया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद धुर विरोधी उद्धव सेना के साथ मंच साझा कर इस गठबंधन का प्रचार किया।

BJP के खिलाफ शिवसेना और NCP के दोनों गुट एकजुट

आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राज्य के धुर विरोधी राजनीतिक गुट एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव की शिवसेना (उबाठा) ने हाथ मिला लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भी दोनों गुट शरद पवार और अजित पवार शामिल हैं। जबकि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में शामिल हैं, जो राज्य में सत्ता में है।

7 फरवरी को मतदान

सोलापुर की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए शनिवार (7 फरवरी) को चुनाव होने हैं। राज्य स्तर पर एक-दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी करने वाले प्रतिद्वंद्वी गुटों ने स्थानीय स्तर पर 'महा-मोर्चा' बनाकर सभी को हैरान कर दिया है। बारशी तालुका में यह गठबंधन मुख्य रूप से भाजपा के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ा करने के लिए किया गया है।

शिंदे ने किया प्रचार

बारशी तालुका में बने इस नए गठबंधन को स्थानीय समीकरणों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी तस्वीर वैराग में हुई एक चुनावी रैली में दिखी। यहां शिवसेना प्रमुख व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट के साथ मंच साझा किया और इस अनोखे मोर्चे के लिए प्रचार किया। रैली में शिवसेना (उबाठा) के विधायक दिलीप सोपाल भी मौजूद थे।

सियासी गलियारों में चर्चा तेज

हालांकि इस गठबंधन पर स्पष्टीकरण देते हुए शिवसेना (उबाठा) के एक स्थानीय नेता ने बताया कि यह समझौता केवल स्थानीय राजनीति और भाजपा को रोकने तक सीमित है। इसे राज्य स्तर पर किसी स्थायी गठबंधन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

लेकिन बारशी का यह प्रयोग महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। यदि यह मॉडल सफल रहा, तो अन्य जिलों में भी भाजपा के खिलाफ ऐसे ही स्थानीय मोर्चे देखने को मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें

सुनेत्रा पवार बनेंगी NCP की नई मुखिया! निर्विरोध चुनाव की तैयारी तेज, बारामती से मुंबई तक हलचल
मुंबई
Sunetra Pawar NCP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Feb 2026 09:03 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / भाजपा को हराने के लिए उद्धव और शिंदे सेना ने मिलाया हाथ, NCP के दोनों गुट भी दे रहे साथ

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

रंग-रूप को लेकर मिले भद्दे कमेंट्स, एक रोटी और अंडा खाकर महीनों बिताई जिंदगी, आज करोड़ों की मालकिन हैं नोरा फतेही

Nora Fatehi Birthday
बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय की पोस्ट पर फैंस ने लिए चुटकी, अभिषेक को करना था विश, फैंस बोले- ये कौन है?

बॉलीवुड

सगा पिता ही निकला अपनी बेटी का बलात्कारी, 17 लोगों के DNA टेस्ट के बाद हुआ बड़ा खुलासा

Mumbai father rape daughter crime
मुंबई

वीर सावरकर की वजह से लता मंगेशकर बनीं गायिका, पढ़ें उनके रुचिकर किस्से…

Lata
Patrika Special News

तीन बहनों की सुसाइड पर भावुक हुए सोनू सूद, बोले- ‘बच्चों को डांट नहीं, बातचीत चाहिए’

Sonu Sood Reacts On Ghaziabad Three Minor Sisters Suicide
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.