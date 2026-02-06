भाजपा को हराने के लिए उद्धव और शिंदे सेना ने मिलाया हाथ, NCP के दोनों गुट भी दे रहे साथ

आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राज्य के धुर विरोधी राजनीतिक गुट एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव की शिवसेना (उबाठा) ने हाथ मिला लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भी दोनों गुट शरद पवार और अजित पवार शामिल हैं। जबकि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में शामिल हैं, जो राज्य में सत्ता में है।