NCP: चाचा के खेमे में अजित पवार ने लगाई सेंध, शरद गुट के दो बड़े नेताओं ने क्यों दिया इस्तीफा?

महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दलों के संभावित उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और जनता के बीच अपनी पैठ जमाने में जुटे हैं। वहीं, गठबंधन की बातचीत और नेताओं के दलबदल से राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) को एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे हैं। हिंगोली और अहमदनगर के जिला प्रमुखों ने अचानक पार्टी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है।