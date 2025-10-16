Patrika LogoSwitch to English

NCP: चाचा के खेमे में अजित पवार ने लगाई सेंध, शरद गुट के दो बड़े नेताओं ने क्यों दिया इस्तीफा?

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) को एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे हैं। दो जिला प्रमुखों ने अचानक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Oct 16, 2025

शरद पवार को लगा डबल झटका (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दलों के संभावित उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और जनता के बीच अपनी पैठ जमाने में जुटे हैं। वहीं, गठबंधन की बातचीत और नेताओं के दलबदल से राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) को एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे हैं। हिंगोली और अहमदनगर के जिला प्रमुखों ने अचानक पार्टी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, हिंगोली के एनसीपी जिला अध्यक्ष दिलीप चव्हान ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे को सौंपा है। दिलीप चव्हान पिछले नौ वर्षों से पार्टी संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सूत्रों के अनुसार, वे जल्द ही अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले उनका यह कदम राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।

इसी के कुछ घंटे बाद अहिल्यानगर (अहमदनगर) के जिला प्रमुख राजेंद्र फालके ने भी अपना पद छोड़ दिया। वह पिछले सात वर्षों से इस पद पर थे। अपने इस्तीफे में उन्होंने पारिवारिक कारणों का उल्लेख किया है और साथ ही पार्टी में नए चेहरों को मौका देने की मांग भी की है।

राजेंद्र फालके शरद पवार के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उनका पैतृक गांव कर्जत है, जो एनसीपी (शरद गुट) विधायक रोहित पवार के निर्वाचन क्षेत्र में है। हालांकि फालके ने फिलहाल पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी है और वह अब भी वरिष्ठ नेता शरद पवार के नेतृत्व वाले खेमे के साथ खड़े हैं।

इन दोनों इस्तीफों ने स्थानीय स्तर पर शरद पवार गुट की स्थिति को कमजोर किया है। खासकर ऐसे समय में जब चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं और हर दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे है।

