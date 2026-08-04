‘मातोश्री’ पर उद्धव के सामने बवाल, पदाधिकारियों में हुई तीखी बहस, महिला नेता ने इस्तीफा देकर दिया ‘झटका’

वैशाली दरेकर ने अपना इस्तीफा सीधे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भेजा है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि वह पिछले दो वर्षों से महिला जिला संगठन प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के कारण अब पार्टी को पर्याप्त समय और न्याय नहीं दे पा रही हैं। उन्होंने पत्र में कहा कि इसी कारण वह स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं और पार्टी नेतृत्व से इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया हैं। भले ही वैशाली दरेकर ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया हो, पर उनके इस्तीफे की टाइमिंग कई सवाल खड़े कर रहा है।