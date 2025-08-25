Rain Update: गणेशोत्सव पर बारिश का साया, मुंबई सहित महाराष्ट्र के 10 जिलों में खूब बरसेंगे बादल, IMD ने दी बड़ी अपडेट

मुंबई महानगर में हफ्ते के पहले ही दिन बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले चार दिनों से बारिश ने थोड़ी राहत दी थी, लेकिन सोमवार सुबह से ही तेज बरसात शुरू हो गई। इसका असर सड़क यातायात पर साफ दिखाई दे रहा है। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दृश्यता कम होने से लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। लोकल ट्रेनें मामूली देरी से चल रही हैं। आज पूरे दिन मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। वहीं मंगलवार और बुधवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।