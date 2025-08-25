Rain Update: गणेशोत्सव पर बारिश का साया, मुंबई सहित महाराष्ट्र के 10 जिलों में खूब बरसेंगे बादल, IMD ने दी बड़ी अपडेट

गणेशोत्सव शुरू होने में अब सिर्फ दो दिन बाकी है। पूरे महाराष्ट्र में 27 अगस्त (बुधवार) को गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। शहरों से लेकर गांवों तक ‘गणपति बप्पा मोरया’ की गूंज सुनाई देनी शुरू हो गई है। हर ओर उत्साह का माहौल है, लेकिन इस बार त्योहार पर मौसम की मार पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई और उपनगरों में आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। इससे निचले इलाकों में जगह-जगह सड़कों पर पानी भर गया।
मुंबई महानगर में हफ्ते के पहले ही दिन बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले चार दिनों से बारिश ने थोड़ी राहत दी थी, लेकिन सोमवार सुबह से ही तेज बरसात शुरू हो गई। इसका असर सड़क यातायात पर साफ दिखाई दे रहा है। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दृश्यता कम होने से लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। लोकल ट्रेनें मामूली देरी से चल रही हैं। आज पूरे दिन मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। वहीं मंगलवार और बुधवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग (IMD) ने 26 और 27 अगस्त को मुंबई सहित पूरे कोंकण और मराठवाड़ा के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ के अलावा नासिक, पुणे, कोल्हापुर, सातारा के घाट क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट है। विभाग का अनुमान है कि 26 अगस्त से बारिश का जोरबढ़ेगा और दो-तीन दिनों तक बरकरार रहेगा।
खासकर कोकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 26 से 28 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और प्रशासन को एहतियात बरतने की सलाह दी है।
पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश के कारण राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी। इसमें जान-माल का बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि इस बार आने वाली बारिश पिछली बार जितनी तीव्र नहीं होगी, लेकिन पहले से बांध और नदियों के लबालब होने के कारण कुछ जगहों पर हालात फिर गंभीर हो सकते हैं।