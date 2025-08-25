Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

Rain Update: गणेशोत्सव पर बारिश का साया, मुंबई सहित महाराष्ट्र के 10 जिलों में खूब बरसेंगे बादल, IMD ने दी बड़ी अपडेट

Maharashtra weather forecast for Ganeshotsav: मौसम विभाग ने कोकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 26 से 28 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 25, 2025

Mumbai Monsoon rain Update
Maharashtra weather forecast

गणेशोत्सव शुरू होने में अब सिर्फ दो दिन बाकी है। पूरे महाराष्ट्र में 27 अगस्त (बुधवार) को गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। शहरों से लेकर गांवों तक ‘गणपति बप्पा मोरया’ की गूंज सुनाई देनी शुरू हो गई है। हर ओर उत्साह का माहौल है, लेकिन इस बार त्योहार पर मौसम की मार पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई और उपनगरों में आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। इससे निचले इलाकों में जगह-जगह सड़कों पर पानी भर गया।

मुंबई महानगर में हफ्ते के पहले ही दिन बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले चार दिनों से बारिश ने थोड़ी राहत दी थी, लेकिन सोमवार सुबह से ही तेज बरसात शुरू हो गई। इसका असर सड़क यातायात पर साफ दिखाई दे रहा है। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दृश्यता कम होने से लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। लोकल ट्रेनें मामूली देरी से चल रही हैं। आज पूरे दिन मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। वहीं मंगलवार और बुधवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर, 12 लोगों की मौत, 16 लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द, जानें कल कैसा रहेगा मौसम?
मुंबई
Mumbai Rains Local Train update

मौसम विभाग (IMD) ने 26 और 27 अगस्त को मुंबई सहित पूरे कोंकण और मराठवाड़ा के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ के अलावा नासिक, पुणे, कोल्हापुर, सातारा के घाट क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट है। विभाग का अनुमान है कि 26 अगस्त से बारिश का जोरबढ़ेगा और दो-तीन दिनों तक बरकरार रहेगा।

खासकर कोकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 26 से 28 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और प्रशासन को एहतियात बरतने की सलाह दी है।

पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश के कारण राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी। इसमें जान-माल का बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि इस बार आने वाली बारिश पिछली बार जितनी तीव्र नहीं होगी, लेकिन पहले से बांध और नदियों के लबालब होने के कारण कुछ जगहों पर हालात फिर गंभीर हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Dry Day: पुणे में 10 दिन तक नहीं मिलेगी शराब, इस वजह से सरकार ने घोषित किया ड्राई डे
मुंबई
Maharashtra dry day

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Aug 2025 10:33 am

Published on:

25 Aug 2025 09:58 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Rain Update: गणेशोत्सव पर बारिश का साया, मुंबई सहित महाराष्ट्र के 10 जिलों में खूब बरसेंगे बादल, IMD ने दी बड़ी अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.