महाराष्ट्र में नए एयरपोर्ट का शुभारंभ जल्द, मंत्री बोले- किराया इतना कम होगा कि किसान भी कर सकेंगे सफर

इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसकी किफायती टिकट दरें हैं। उदय सामंत ने बताया कि यात्री मात्र 2,000 रुपये में मुंबई से रत्नागिरी तक हवाई यात्रा कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि गणेशोत्सव जैसे त्योहारों में यात्री आराम से अपने गांव पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा, किसान मात्र 2,000 रुपये में विमान में बैठकर कोकण पहुंच सकेंगे। 2,000 रुपये में मुंबई से रत्नागिरी पहुंचा जा सकेगा।