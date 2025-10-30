Maharashtra Accident: चलती कार पर पत्थर गिरा, सनरूफ टूटा, महिला की दर्दनाक मौत

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले (Raigad Tamhini Ghat Accident) में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। ताम्हिणी घाट (Tamhini Ghat Accident) में गुरुवार सुबह एक चलती कार पर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिर गया, जो सीधे सनरूफ तोड़कर कार के अंदर घुस गया। इससे कार की अगली सीट पर बैठी महिला के सिर पर गंभीर चोट लगी। इस दर्दनाक हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई।