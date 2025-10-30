Patrika LogoSwitch to English

Maharashtra Accident: चलती कार पर पत्थर गिरा, सनरूफ टूटा, महिला की दर्दनाक मौत

Maharashtra Accident: रायगढ़ जिले से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ताम्हिणी घाट में एक लग्जरी कार पर पत्थर गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 30, 2025

Maharashtra Tamhini Ghat Accident

पहाड़ से पत्थर गिरा, कार का सनरूफ टूटा, महिला की दर्दनाक मौत

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले (Raigad Tamhini Ghat Accident) में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। ताम्हिणी घाट (Tamhini Ghat Accident) में गुरुवार सुबह एक चलती कार पर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिर गया, जो सीधे सनरूफ तोड़कर कार के अंदर घुस गया। इससे कार की अगली सीट पर बैठी महिला के सिर पर गंभीर चोट लगी। इस दर्दनाक हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतका की पहचान 43 वर्षीय स्नेहल गुजराती (Snehal Gujarati) के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ पुणे से माणगांव की ओर वोक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) कार में सफर कर रही थीं। हादसा कोंडीथर गांव के पास हुआ, जो ताम्हिणी घाट का पहाड़ी इलाका है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आज सुबह जब कार घाट के एक संकरे मोड़ से गुजर रही थी, तभी पहाड़ से एक पत्थर का कुछ टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा। उसी में से एक पत्थर कार के सनरूफ को तोड़ते हुए तेजी से अंदर आया और स्नेहल के सिर पर लगा।

हादसे के तुरंत बाद घायल स्नेहल को पास के एक क्लिनिक ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय पुलिस के अनुसार, घाट क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण पहाड़ी इलाकों की मिट्टी और चट्टानें ढीली पड़ गई हैं। इसी वजह से यह पत्थर अचानक गिर गया।

Published on:

30 Oct 2025 08:15 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Maharashtra Accident: चलती कार पर पत्थर गिरा, सनरूफ टूटा, महिला की दर्दनाक मौत

