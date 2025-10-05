शिक्षक और नाबालिग लड़के ने छात्रा को बनाया हवस का शिकार, ट्रिप पर कपड़े बदलते वक्त बना ली थी वीडियो

आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(I)(M)(F), 75, 78, 351(2)(3), 3(5) सहित पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 8, 9(L)(F), 10, और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है और आरोपियों के मोबाइल को जब्त कर जांच कर रही है। इस पूरे प्रकरण से परभणी में लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया है। नागरिकों ने ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन और पुलिस को और सख्ती से कदम उठाने होंगे।