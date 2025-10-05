Patrika LogoSwitch to English

शिक्षक और नाबालिग लड़के ने छात्रा को बनाया हवस का शिकार, ट्रिप पर कपड़े बदलते वक्त बना ली थी वीडियो

Rape Crime in Maharashtra: महाराष्ट्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दो हैरान करने वाली घटनाएं हुईं हैं। इस मामले में एक शिक्षक समेत चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 05, 2025

Maharashtra School crime

महाराष्ट्र में शर्मनाक घटना (AI Photo)

महाराष्ट्र के परभणी जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ दो बेहद दर्दनाक और शर्मनाक घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना में स्कूल के शिक्षक ने ट्रिप के दौरान छात्रा का कपड़े बदलते वक्त वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर बार-बार उसका यौन शोषण किया। वहीं दूसरी घटना में एक नाबालिग लड़के ने AI तकनीक का इस्तेमाल कर छात्रा की अश्लील तस्वीरें बनाईं और धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी का नाम संतोष मलसटवाड है, जो परभणी जिले के सेलू शहर में स्थित एक स्कूल में शिक्षक है। हाल ही में रायगड और महाबलेश्वर स्कूल की ट्रिप गई थी। इसी ट्रिप के दौरान आरोपी ने छात्रा का कपड़े बदलते समय वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया।

दूसरी ओर, एक दिन जब पीड़ित लड़की ट्यूशन क्लास में थी, तब एक नाबालिग लड़का अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। उसने नाबालिग छात्रा की फोटो खिंची और एआई की मदद से उसे अश्लील बनाया। इसके बाद उसने छात्रा की उस अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी दी। उसने छात्रा को ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

यह सब कई दिनों तक चलता रहा और आखिरकार उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने यह पूरी घटना अपने परिवार को बताई। जिसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर शिक्षक संतोष, एक नाबालिग आरोपी और उसके दोस्त और एक अन्य व्यक्ति सहित कुल चार लोगों के खिलाफ सेलू पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(I)(M)(F), 75, 78, 351(2)(3), 3(5) सहित पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 8, 9(L)(F), 10, और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है और आरोपियों के मोबाइल को जब्त कर जांच कर रही है। इस पूरे प्रकरण से परभणी में लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया है। नागरिकों ने ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन और पुलिस को और सख्ती से कदम उठाने होंगे।

Updated on:

05 Oct 2025 03:36 pm

Published on:

05 Oct 2025 03:35 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शिक्षक और नाबालिग लड़के ने छात्रा को बनाया हवस का शिकार, ट्रिप पर कपड़े बदलते वक्त बना ली थी वीडियो

