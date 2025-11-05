Big Accident: ट्रक की टक्कर से चकनाचूर हुई कार, तीन युवकों की मौत, चौथा मौत के मुंह से लौटा

ट्रक ने मारी कार को टक्कर, तीन की मौत (Patrika Photo/File)
महाराष्ट्र के वर्धा जिले (Wardha Accident) में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन युवकों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक, यह हादसा मंगलवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे हिंगणघाट (Hinganghat) तहसील के अल्लीपुर गांव में हुआ। धोत्रा फाटा (Dhotra Fata) के पास एक कंटेनर ट्रक ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें चार लोग सवार थे। इस दुर्घटना में कार में सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक चमत्कारिक रूप से बच गया।
मृतकों की पहचान वैभव शिवांकर (25), गौरव गवांडे (27) और विशांत वैद्य (28) के रूप में हुई है। विशांत वैद्य और गौरव गवांडे दोनों पेशेवर फोटोग्राफर है और काम पूरा करने के बाद अपने सहकर्मी के साथ कार से लौट रहे थे, तभी यह भयानक हादसा हो गया। हादसे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उनकी कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। साथ ही उनके कैमरे और अन्य उपकरणों का भी भारी नुकसान हुआ है।
पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कंटेनर ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्लीपुर पुलिस थाने के सहायक निरीक्षक विजय घुले ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी चालक से पूछताछ की जा रही है।
इस दुखद घटना के बाद वर्धा जिले के सभी फोटोग्राफरों ने शोक व्यक्त करने के लिए एक दिन का काम बंद रखा और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस क्षेत्र में लगातार सड़क हादसों की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा की दिशा में सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
इससे पहले पुणे शहर में रविवार तड़के हुए भीषण हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बंड गार्डन इलाके में एक तेज रफ्तार कार मेट्रो स्टेशन के खंभे से जा टकराई। कोरेगांव पार्क पुलिस थाने की वरिष्ठ निरीक्षक संगीता जाधव के मुताबिक, कार में तीन युवक सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों की पहचान ऋत्विक उर्फ ओम विनायक भंडारी (23) और यश प्रसाद भंडारी (23) के रूप में हुई है, जबकि कुशवंत टेकवानी गंभीर रूप से घायल है।
