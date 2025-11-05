Big Accident: ट्रक की टक्कर से चकनाचूर हुई कार, तीन युवकों की मौत, चौथा मौत के मुंह से लौटा

इससे पहले पुणे शहर में रविवार तड़के हुए भीषण हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बंड गार्डन इलाके में एक तेज रफ्तार कार मेट्रो स्टेशन के खंभे से जा टकराई। कोरेगांव पार्क पुलिस थाने की वरिष्ठ निरीक्षक संगीता जाधव के मुताबिक, कार में तीन युवक सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों की पहचान ऋत्विक उर्फ ओम विनायक भंडारी (23) और यश प्रसाद भंडारी (23) के रूप में हुई है, जबकि कुशवंत टेकवानी गंभीर रूप से घायल है।