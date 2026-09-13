Rain Alert: गणपति बप्पा के आगमन से पहले मुंबई में मूसलाधार बारिश; IMD का 28 जिलों के लिए अलर्ट जारी

मुंबई में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट (Photo: IANS)
Maharashtra Weather Today: महाराष्ट्र में बारिश का दौर अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। गणपति बप्पा के आगमन में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। इससे पहले ही मुंबई, उपनगरों, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और वसई-विरार इलाके में बारिश ने जोरदार दस्तक दी है। मुंबई में लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 13 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे जारी जिला मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, मुंबई, ठाणे और पालघर समेत कई जिलों में आज गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है।
IMD के अनुसार, 13 सितंबर को मुंबई, ठाणे और पालघर में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन तीनों जिलों के लिए बारिश की संभावना 'Very Likely' यानी बहुत अधिक बताई गई है।
मुंबई में 14 सितंबर को मध्यम बारिश, जबकि 15 से 17 सितंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। ठाणे और पालघर में भी अगले कुछ दिनों तक मध्यम तथा हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।
रायगढ़ में आज कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद अगले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। रत्नागिरी में भी आज गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।
सिंधुदुर्ग में आज मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि 14 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।
मौसम विभाग ने धुले और नंदुरबार के लिए आज विशेष रूप से सतर्क रहने का संकेत दिया है। दोनों जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है। नंदुरबार में 14 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है।
नासिक के घाट क्षेत्रों में भी आज भारी से बहुत भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। 14 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि इसके बाद मध्यम बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है।
पुणे जिले में आज और 14 सितंबर को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है। पुणे के घाट क्षेत्रों में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश, गरज-चमक और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं का अनुमान है। इसके बाद घाट क्षेत्र में मध्यम बारिश जारी रह सकती है।
अहिल्यानगर में भी आज और 14 सितंबर को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा 30 से 40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद तीन दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान है।
छत्रपति संभाजीनगर और जालना में आज गरज-चमक, बिजली और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद इन क्षेत्रों में हल्की बारिश जारी रह सकती है। परभणी, बीड और हिंगोली में भी आज गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है।
IMD के पूर्वानुमान में विदर्भ के अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर और गडचिरोली में आज गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना बताई गई है, लेकिन 14 से 17 सितंबर तक इन जिलों के लिए 'No Warning' दर्ज किया गया है।
गोंदिया, नागपुर, वर्धा और वाशिम में भी आज गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की संभावना है, जबकि अगले चार दिनों के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई है।
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