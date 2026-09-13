Rain Alert: गणपति बप्पा के आगमन से पहले मुंबई में मूसलाधार बारिश; IMD का 28 जिलों के लिए अलर्ट जारी

Maharashtra Weather Today: महाराष्ट्र में बारिश का दौर अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। गणपति बप्पा के आगमन में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। इससे पहले ही मुंबई, उपनगरों, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और वसई-विरार इलाके में बारिश ने जोरदार दस्तक दी है। मुंबई में लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 13 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे जारी जिला मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, मुंबई, ठाणे और पालघर समेत कई जिलों में आज गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है।