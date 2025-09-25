‘चैन नहीं मिल रहा, OBC समाज के लिए कुछ करना है’, युवक ने नींबू के पेड़ से लगाई फांसी

गौरतलब हो कि पिछले महीने मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटील ने बड़ा आंदोलन किया। उन्होंने पांच दिन तक अनशन किया और इस दौरान राज्यभर से हजारों मराठा उनका समर्थन करने के लिए मुंबई पहुंचे। भारी दबाव के चलते फडणवीस सरकार को कई फैसले लेने पड़े, जिनमें मराठाओं को आरक्षण देने के लिए हैदराबाद गैजेट लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे मराठाओं को कुनबी श्रेणी के तहत ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलने का रास्ता खुल गया। दरअसल कुनबी कृषि प्रधान समुदाय है, जो ओबीसी में आता है। इस वजह से ओबीसी समुदाय में बेचैनी और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।