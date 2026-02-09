Maharashtra ZP Result: न कांग्रेस, न उद्धव सेना… भाजपा के आगे सब ढेर, महायुति का फिर दमदार प्रदर्शन

12 जिला परिषद चुनाव के रुझानों की बात करें तो कुल 731 सीटों में से अब तक 487 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इनमें भाजपा सबसे आगे चल रही है और 158 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके बाद शिंदे की शिवसेना 102 सीटों पर, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) 42 सीटों पर, कांग्रेस 65 सीटों पर आगे है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) 90 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) 12 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य दलों को 18 सीटों पर बढ़त मिली है।