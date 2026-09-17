मनोज जरांगे ने खत्म की भूख हड़ताल, महाराष्ट्र सरकार को मांगों पर विचार के लिए दिया 3 महीने का समय

मनोज जरांगे मंगलवार को अंतर्वली सराटी से मुंबई के लिए निकले थे। उनका काफिला बीड जिले के पटोदा पहुंचा था, जहां कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण उन्होंने अपना ठहराव बढ़ा दिया था। मेडिकल टीम ने उनकी जांच की थी और बताया था कि उनका ब्लड प्रेशर कम था तथा शरीर में पानी की भी कमी थी। इसके बावजूद जरांगे मुंबई जाने के अपने फैसले पर कायम थे। उन्होंने कहा था कि वह पटोदा से आगे की यात्रा करेंगे और अपनी मांगों को लेकर मुंबई में आंदोलन जारी रखेंगे।