मुंबई जाने पर अड़े मनोज जरांगे, आज पटोदा से होंगे रवाना; सरकार भी मनाने में जुटी

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल मुंबई जाने के अपने फैसले पर कायम हैं। तबीयत में कमजोरी के चलते उन्होंने बुधवार को बीड के पटोदा में अपना ठहराव बढ़ाया था। अब उन्होंने गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे पटोदा से मुंबई के लिए रवाना होने का ऐलान किया है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से जरांगे को आंदोलन स्थगित करने के लिए मनाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। मनोज जरांगे मंगलवार को अंतर्वली सराटी से मुंबई में आंदोलन के लिए निकले थे। देर रात उनका काफिला बीड जिले के पटोदा पहुंचा था। यहां उन्होंने समर्थकों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसी दौरान उनकी तबीयत की भी जांच की गई।