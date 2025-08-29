मराठा आंदोलन: हजारों समर्थकों के साथ मनोज जरांगे मुंबई पहुंचे, शहर में लगा जाम, पुलिस ने की ये अपील

मराठा आरक्षण आंदोलन (Maratha reservation Andolan) के लिए मनोज जरांगे पाटील अपने हजारों समर्थकों के साथ आज मुंबई पहुंच चुके है। मुंबई से 380 किमी दूर जालना जिले के अपने पैतृक गांव अंतरवाली सराटी से वह बुधवार को रवाना हुए थे। हजारों आज (29 अगस्त) से महाराष्ट्र की राजधानी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मराठा आरक्षण के लिए यह आखिरी लड़ाई होगी। चाहे जितना भी समय लगे, मुंबई से मराठा नहीं जाएंगे।