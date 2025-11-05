Patrika LogoSwitch to English

‘बटोगे…तो पिटोगे’, निकाय चुनाव की घोषणा के बाद उत्तर भारतीय वोटरों पर निशाना, मातोश्री के बाहर लगे बैनर

Maharashtra Politics : मुंबई के दादर, अंधेरी, बांद्रा और शिवाजी पार्क सहित शहर के कई इलाकों में लगाए गए एक बैनर ने राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 05, 2025

Mumbai BMC election banner

‘उत्तर भारतीय सेना’ के पोस्टर से चढ़ा सियासी पारा

Maharashtra Civic Elections: महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य का सियासी माहौल गरमाने लगा है। दिसंबर की शुरुआत में राज्य की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायती की चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतदान 2 दिसंबर को होगा और वोटो की गिनती 3 दिसंबर को की गई है। लेकिन चुनावी हलचल के बीच मुंबई में लगे उत्तर भारतीय सेना (Uttar Bhartiya Sena) के बैनरों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।

उत्तर भारतीय वोटरों को साधने की कोशिश में मुंबई के विभिन्न इलाकों में लगाए गए बैनर ने राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। दादर, अंधेरी, बांद्रा और शिवाजी पार्क जैसे इलाकों के साथ-साथ उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री, उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के शिवतीर्थ बंगले, और शिवसेना भवन परिसर में भी यह बैनर लगाए गए है, जिसने राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ा दी है। इस बैनर पर लिखा है- “उत्तर भारतीय सावधान! बटोगे तो पिटोगे, महाराष्ट्र से बिहार तक, राजस्थान से यूपी तक”। इस बैनर में उत्तर भारतीय सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला की तस्वीर छपी हुई है।

बताया जा रहा है कि यह बैनर उत्तर भारतीय सेना ने लगवाया है और इसका मकसद आगामी बीएमसी चुनाव में उत्तर भारतीय मतदाताओं को एकजुट रखना और उन्हें अपने पक्ष में करना है। मुंबई और ठाणे में उत्तर भारतीय मतदाताओं की बड़ी संख्या है, जो हर चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करते हैं।

उत्तर भारतीय सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीयों के अधिकारों की आवाज मजबूती से उठाने का दावा करते हैं। उन्होंने मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा हिंदी भाषियों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर भारतियों के साथ की गई बदसलूकी का खुलकर विरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले में राज ठाकरे और मनसे के खिलाफ न्यायालय में भी याचिका दायर कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें

‘मराठी मेरी मां है, उत्तर भारत मेरी मौसी, मां मरी तो…’, शिवसेना विधायक के बयान पर मचा बवाल
मुंबई
Eknath Shinde

Updated on:

05 Nov 2025 05:08 pm

Published on:

05 Nov 2025 04:47 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 'बटोगे…तो पिटोगे', निकाय चुनाव की घोषणा के बाद उत्तर भारतीय वोटरों पर निशाना, मातोश्री के बाहर लगे बैनर

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

