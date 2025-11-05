‘बटोगे…तो पिटोगे’, निकाय चुनाव की घोषणा के बाद उत्तर भारतीय वोटरों पर निशाना, मातोश्री के बाहर लगे बैनर

उत्तर भारतीय वोटरों को साधने की कोशिश में मुंबई के विभिन्न इलाकों में लगाए गए बैनर ने राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। दादर, अंधेरी, बांद्रा और शिवाजी पार्क जैसे इलाकों के साथ-साथ उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री, उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के शिवतीर्थ बंगले, और शिवसेना भवन परिसर में भी यह बैनर लगाए गए है, जिसने राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ा दी है। इस बैनर पर लिखा है- “उत्तर भारतीय सावधान! बटोगे तो पिटोगे, महाराष्ट्र से बिहार तक, राजस्थान से यूपी तक”। इस बैनर में उत्तर भारतीय सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला की तस्वीर छपी हुई है।