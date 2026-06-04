नासिक में हेलिकॉप्टर के सामने शादी का प्रपोजल पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद आर्मी ने कैप्टन से मांगा स्पष्टीकरण

रक्षा सूत्रों के अनुसार, भारतीय सेना ने इस वायरल वीडियो को बेहद गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारी से इस पर अपनी जवाब देने को कहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इस प्रपोजल से आचरण, सैन्य परिसर के उपयोग और सैन्य संपत्तियों के प्रदर्शन से जुड़े सेना के कुछ तय नियमों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ हो सकता है। बता दें कि अधिकारियों ने युवा अधिकारी के व्यक्तिगत खुशी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खुशी का इजहार करने के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सेना विशेष रूप से इस बात को लेकर बेहद सतर्क है कि आधिकारिक समारोहों या सैन्य उपकरणों का उपयोग ऐसे कंटेंट के लिए न किया जाए, जो बाद में सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो।