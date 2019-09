अब सभी का होगा अपना घर, म्हाडा की यह है रणनीति

अब मुंबईकरों ( Mumbaikars ) का अपने घर का सपना ( Dream of our home ) होगा साकार, लोगों को किफायती घर ( Affordable house ) दिलाने के लिए म्हाडा ( Mhada ) कटिबद्ध है, महाराष्ट्र ( Maharashtra )भर में तेजी से हो रहा घरों का निर्माण, लंबे समय से लंबित पड़े कार्यों को नई योजनाओं ( New plans ) के तहत पूरा कर रही म्हाडा