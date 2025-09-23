शर्मनाक! 17 वर्षीय छात्रा से शिक्षक ने किया रेप, पिता ने खिलाई गर्भपात की गोली, हुई मौत

परिजनों ने बताया कि मृतक छात्रा करीब साढ़े चार महीने की गर्भवती थी। जब यह बात घरवालों को पता चली तो बदनामी के डर से उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। पीड़िता के पिता ने नांदेड के एक डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने गर्भपात के लिए दवाइयां दीं, लेकिन उन्हें खाने के बाद लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज रक्तस्राव होने लगा। हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।