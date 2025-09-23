Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

शर्मनाक! 17 वर्षीय छात्रा से शिक्षक ने किया रेप, पिता ने खिलाई गर्भपात की गोली, हुई मौत

Maharashtra Rape Crime: पुलिस ने छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार कर लिया है और एक डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 23, 2025

Maharashtra women rape
प्रतीकात्मक तस्वीर

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के पुसद शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां गर्भपात की दवा लेने के बाद बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा की मौत हो गई। इस मामले ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। पुलिस ने छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले ट्यूशन शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गर्भपात की दवा देने वाले डॉक्टर से भी पुलिस पूछताछ कर रही है।

परिजनों ने बताया कि मृतक छात्रा करीब साढ़े चार महीने की गर्भवती थी। जब यह बात घरवालों को पता चली तो बदनामी के डर से उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। पीड़िता के पिता ने नांदेड के एक डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने गर्भपात के लिए दवाइयां दीं, लेकिन उन्हें खाने के बाद लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज रक्तस्राव होने लगा। हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

जांच में सामने आया कि छात्रा के साथ 28 वर्षीय ट्यूशन टीचर संतोष गुंडेकर दिसंबर 2024 से शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छात्रा ने मौत से पहले अपना बयान दर्ज करवाया, जो इस केस में अब अहम सबूत है।

ये भी पढ़ें

रिश्तेदार बना हैवान! 17 वर्षीय लड़की को तड़पा-तड़पा कर मारा, क्रूरता देख कांप उठा हर कोई
मुंबई
Maharashtra Murder crime

पुलिस ने बताया कि जिस डॉक्टर ने गर्भपात की दवा दी थी, उसके पास इसके लिए कोई कानूनी अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद उसने छात्रा को दवाइयां दीं। अब उससे भी पूछताछ की जा रही है।

घटना से पुसद शहर के निवासी आक्रोशित है। आरोपी शिक्षक को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें

जिलाधिकारी ने कायम की मिसाल, अपने जुड़वां बच्चों का जिला परिषद स्कूल में कराया दाखिला, पहले दिन खुद पहुंचीं छोड़ने
मुंबई
DM Mittali Sethi

Published on:

23 Sept 2025 12:53 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शर्मनाक! 17 वर्षीय छात्रा से शिक्षक ने किया रेप, पिता ने खिलाई गर्भपात की गोली, हुई मौत

