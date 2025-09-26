Heavy Rain Alert: 30 सितंबर तक झमाझम बारिश, मानसून की वापसी में भी देरी… IMD ने दिया बड़ा अपडेट

मौसम विभाग ने कहा, 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में; 26 से 29 सितंबर के दौरान मराठवाड़ा में कई/कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/तूफान और अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 27 और 28 सितंबर को मराठवाडा और 27 और 29 सितंबर को मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा मैं बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। 28 सितंबर को कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है।