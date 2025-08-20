महाराष्ट्र में बारिश से 20.12 लाख एकड़ फसल बर्बाद, इस जिले में हालात गंभीर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। 15 अगस्त से 19 अगस्त तक के सिर्फ पांच दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। इस आपदा में 11 पशुओं की भी जान चली गई। वहीँ, बारिश का बड़ा असर किसानों पर भी पड़ा है। अगस्त में राज्य में भारी बारिश से खरीफ सीजन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य के 19 जिलों के 187 तालुकाओं और 654 राजस्व मंडलों में भारी बारिश हुई है।