नवरात्र में चिकन मांगने पर मां ने बेटे को बेलन से पीट-पीटकर मार डाला, बेटी सदमे में

पालघर शहर के पास पुराने सातपाटी रोड पर स्थित काशीपाड़ा इलाके में पल्लवी अपने पति से अनबन के कारण अपने बेटे चिन्मय (7) और बेटी लव्या (10) के साथ अपनी बहन के घर रह रही थी। शुक्रवार रात को मां ने दोनों बच्चों से कहा कि नवरात्रि का उपवास है और इसलिए उन्हें चिकन खाने नहीं मिलेगा। इसके बावजूद कथित तौर पर दोनों बच्चे लगातार जिद करते रहे। जिसके चलते पल्लवी अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाई और दोनों की बेलन से पिटाई शुरू कर दी।