नवरात्र में चिकन मांगने पर मां ने बेटे को बेलन से पीट-पीटकर मार डाला, बेटी सदमे में

चिकन मांगने पर मां ने की बेटे की हत्या (Photo: IANS/File)
महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक मां को अपने ही सात वर्षीय बेटे की हत्या और दस वर्षीय बेटी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला की पहचान पल्लवी धुमडे (40) के रूप में हुई है।
जिला पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने बताया कि मृतक बच्चे का नाम चिन्मय धुमडे है। घटना के समय उसने अपनी मां से खाने में चिकन की मांग की थी। इसी बात पर गुस्से में आकर पल्लवी ने रोटी बनाने वाले बेलन से बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यही नहीं, उसने अपनी दस वर्षीय बेटी पर भी बेलन से हमला किया। जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस स्टेशन, अपराध शाखा और उप-विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं।
पालघर शहर के पास पुराने सातपाटी रोड पर स्थित काशीपाड़ा इलाके में पल्लवी अपने पति से अनबन के कारण अपने बेटे चिन्मय (7) और बेटी लव्या (10) के साथ अपनी बहन के घर रह रही थी। शुक्रवार रात को मां ने दोनों बच्चों से कहा कि नवरात्रि का उपवास है और इसलिए उन्हें चिकन खाने नहीं मिलेगा। इसके बावजूद कथित तौर पर दोनों बच्चे लगातार जिद करते रहे। जिसके चलते पल्लवी अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाई और दोनों की बेलन से पिटाई शुरू कर दी।
अधिकारियों ने बताया कि यह वारदात काशीपाड़ा इलाके के एक फ्लैट में हुई। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे के कारणों की गहन जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी से यह साफ है कि मामूली सी बात पर मां ने इतना बड़ा कदम उठाया, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।
