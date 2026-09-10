‘मुझे शर्म आती है, मुंबई-गोवा हाईवे के उद्घाटन में नहीं जाऊंगा’: नितिन गडकरी ने की नया रिकॉर्ड बनाने की घोषणा

Nitin Gadkari: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और चौड़ीकरण में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर ठेकेदारों और अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। करीब डेढ़ दशक से जारी इस परियोजना में हुई देरी पर गडकरी ने फिर सार्वजनिक रूप से असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की शर्मिंदगी है कि मुंबई-गोवा हाईवे को पूरा होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। इसी वजह से उन्होंने औपचारिक उद्घाटन समारोह में शामिल न होने का फैसला किया है।