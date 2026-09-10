‘अगर ऐसा हुआ तो छोड़ देंगे सत्ता’: शिवसेना नेता की भाजपा को चेतावनी, शिंदे की योजना में घोटाले का आरोप

Shiv Sena BJP Dispute BMC: मुंबई के झोपड़ीधारकों को राहत देने के लिए शुरू की गई SRA अभय योजना को लेकर अब गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिवसेना के समूह नेता व पार्षद अमेय घोले ने बुधवार को मुंबई महानगरपालिका (BMC) की स्थायी समिति की बैठक में आरोप लगाया कि योजना के तहत पात्रता तय कराने के लिए आम लोगों से कथित तौर पर 5 से 10 लाख रुपये तक की मांग की जा रही है। घोले के मुताबिक, पैसे नहीं दे पाने के कारण झोपड़ीधारकों की पात्रता संबंधी फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं।