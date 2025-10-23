Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई के JNS बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग, कई लोग अंदर फंसे, बचाव अभियान जारी

Mumbai Fire: मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में स्थित जेएनएस बिजनेस सेंटर (JNS Business Centre Jogeshwari) में भीषण आग लग गई है। कुछ लोग इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं।

less than 1 minute read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 23, 2025

Jogeshwari massive fire

मुंबई के JNS Business Centre बिजनेस सेंटर में भीषण आग (Photo: ANI)

मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में गुरुवार सुबह एक कमर्शियल इमारत (JNS Business Centre Jogeshwari Fire) में भयानक आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि जोगेश्वरी पश्चिम के बेहराम बाग के काजू पाड़ा में स्थित जेएनएस बिजनेस सेंटर में आज सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते इमारत से धुआं और लपटें उठने लगीं, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास चल रहा है।

जेएनएस बिजनेस सेंटर में आज सुबह करीब 10.50 बजे लेवल-2 की आग लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगने की वजह से इमारत की ऊपरी मंजिलों पर कई लोग फंस गए थे। फायर ब्रिगेड के जवान सीढ़ियों और हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी राहत कार्य में सहायता कर रहे हैं।

आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। अब तक इमारत की एक तरफ की तीन मंजिलें जलकर खाक हो चुकी हैं और पूरी इमारत धुएं से भर गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अधिकारी ने बताया कि फायर ब्रिगेड की एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आग बुझाने के अभियान में शामिल है। पूरी इमारत को खाली करा लिया गया है। कुछ लोग ऊपरी मंजिल पर फंसे है। अब तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है।

इस घटना के कारण जोगेश्वरी पश्चिम के आसपास का ट्रैफिक प्रभावित हुआ है।

ये भी पढ़ें

दिवाली की रात ‘अग्नि तांडव’, दो इमारतों में लगी भयानक आग, 6 लोगों की मौत
मुंबई
Navi Mumbai fire news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Oct 2025 12:19 pm

Published on:

23 Oct 2025 12:00 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई के JNS बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग, कई लोग अंदर फंसे, बचाव अभियान जारी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

सारा अली खान ने पोस्ट में बता दी दिल की बात, कहा- आज मैं को कुछ भी हूं…

Sara Ali Khan Kedarnath Temple News
बॉलीवुड

CBI की क्लोजर रिपोर्ट सिर्फ दिखावा… पांच साल बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में आया नया मोड़

SSR Case Update
बॉलीवुड

3 महीने में 8 मुलाकातें, लेकिन गठबंधन का ऐलान नहीं… उद्धव और राज ठाकरे के बीच कहां फंसा पेच?

Raj Thackeray and Uddhav Thackeray unite
मुंबई

ऋषभ टंडन की पत्नी ने पति के लिए किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- ‘आप मुझे छोड़कर चले गए, मैं कसम खाती हूं…’

Rishabh Tandon Wife Olesya Wrote an Emotional Post
मनोरंजन

Rain Alert: 96 घंटे टूटकर बरसेंगे बादल, आंधी और बादलों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठेंगे कई जिले

heavy rainfall alert
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.