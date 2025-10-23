मुंबई के JNS बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग, कई लोग अंदर फंसे, बचाव अभियान जारी

मुंबई के JNS Business Centre बिजनेस सेंटर में भीषण आग (Photo: ANI)
मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में गुरुवार सुबह एक कमर्शियल इमारत (JNS Business Centre Jogeshwari Fire) में भयानक आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि जोगेश्वरी पश्चिम के बेहराम बाग के काजू पाड़ा में स्थित जेएनएस बिजनेस सेंटर में आज सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते इमारत से धुआं और लपटें उठने लगीं, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास चल रहा है।
जेएनएस बिजनेस सेंटर में आज सुबह करीब 10.50 बजे लेवल-2 की आग लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगने की वजह से इमारत की ऊपरी मंजिलों पर कई लोग फंस गए थे। फायर ब्रिगेड के जवान सीढ़ियों और हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी राहत कार्य में सहायता कर रहे हैं।
आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। अब तक इमारत की एक तरफ की तीन मंजिलें जलकर खाक हो चुकी हैं और पूरी इमारत धुएं से भर गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अधिकारी ने बताया कि फायर ब्रिगेड की एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आग बुझाने के अभियान में शामिल है। पूरी इमारत को खाली करा लिया गया है। कुछ लोग ऊपरी मंजिल पर फंसे है। अब तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है।
इस घटना के कारण जोगेश्वरी पश्चिम के आसपास का ट्रैफिक प्रभावित हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग