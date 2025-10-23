मुंबई के JNS बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग, कई लोग अंदर फंसे, बचाव अभियान जारी

आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। अब तक इमारत की एक तरफ की तीन मंजिलें जलकर खाक हो चुकी हैं और पूरी इमारत धुएं से भर गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अधिकारी ने बताया कि फायर ब्रिगेड की एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आग बुझाने के अभियान में शामिल है। पूरी इमारत को खाली करा लिया गया है। कुछ लोग ऊपरी मंजिल पर फंसे है। अब तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है।