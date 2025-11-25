Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

मैं पैगंबर मोहम्मद का वंशज हूं, उनका बाल लाया हूं… मुंबई में 11 लाख रुपये की ठगी

Mumbai News: मुंबई में एक 31 वर्षीय व्यक्ति ने खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताकर दो महिलाओं से लगभग 11 लाख रुपये ठग लिए। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है।

2 min read
मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 25, 2025

maharashtra Black magic

पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताकर की धोखाधड़ी (AI Image)

मुंबई में ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 31 वर्षीय व्यक्ति ने खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताकर दो महिलाओं से करीब 11 लाख रुपये के गहने ठग लिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज कर लिया है। फ़िलहाल आरोपी फरार है।

माहिम पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान मोहसिन अली अब्दुल सत्तार कादरी के तौर पर हुई है। शिकायत स्थानीय निवासी अंसार अहमद अब्दुल गनी ने दर्ज कराई है। बताया जाता है कि 2022 में अंसार और उनके भाई इसरार फारूकी की मुलाकात दक्षिण मुंबई की एक दरगाह में आरोपी कादरी से हुई थी। बातचीत के दौरान कादरी ने खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया और दावा किया कि उसके पास पैगंबर के बाल सुरक्षित हैं।

कुछ समय बाद दोनों भाइयों ने उसे माहिम स्थित अपने घर बुलाया। कादरी वहां कांच के एक डिब्बे में एक बाल लेकर आया और उसे पैगंबर का बताते हुए घर में कुछ धार्मिक रस्में कीं। उसने डिब्बे को अलमारी में रखकर बंद कर दिया और कहा कि उसके कहने तक उसे न खोला जाए।

इसके बाद कुछ दिनों में वह फिर उनके घर पहुंचा, तब दोनों भाई घर पर नहीं थे। इस बार उसने भाइयों की पत्नियों से कहा कि वे अपने सभी गहने उस डिब्बे के पास रखें। उसने भरोसा दिलाया कि ये गहने कुछ ही दिनों में दोगुने हो जाएंगे और उनके पतियों की तरक्की होगी। उसके कहने पर दोनों महिलाओं ने अपने सारे गहने वहीं रख दिए।

कादरी ने बहाना बनाया कि उसे कुछ खास रस्में करनी हैं और महिलाओं को कमरे के बाहर भेज दिया। जैसे ही वे घर से बाहर निकलीं, वह अलमारी से लगभग 11 लाख रुपये के गहने लेकर फरार हो गया।

धोखाधड़ी का पता तब चला जब महिलाओं ने कुछ दिनों बाद अपने पतियों को यह बात बताई। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच जारी है।

Published on:

25 Nov 2025 04:45 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मैं पैगंबर मोहम्मद का वंशज हूं, उनका बाल लाया हूं… मुंबई में 11 लाख रुपये की ठगी

