मैं पैगंबर मोहम्मद का वंशज हूं, उनका बाल लाया हूं… मुंबई में 11 लाख रुपये की ठगी

माहिम पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान मोहसिन अली अब्दुल सत्तार कादरी के तौर पर हुई है। शिकायत स्थानीय निवासी अंसार अहमद अब्दुल गनी ने दर्ज कराई है। बताया जाता है कि 2022 में अंसार और उनके भाई इसरार फारूकी की मुलाकात दक्षिण मुंबई की एक दरगाह में आरोपी कादरी से हुई थी। बातचीत के दौरान कादरी ने खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया और दावा किया कि उसके पास पैगंबर के बाल सुरक्षित हैं।