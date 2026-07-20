एक कॉल से हाई अलर्ट पर आई मुंबई, कल्याण-मुंब्रा स्टेशन पर घंटों चला सर्च ऑपरेशन

मुंबई के कल्याण और मुंब्रा रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। (Ai Generated Image)
Mumbai Bomb Threat: मुंबई के व्यस्त रेलवे नेटवर्क से सोमवार को एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने कुछ समय के लिए यात्रियों और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। कल्याण और मुंब्रा रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और बम निरोधक दस्ते ने दोनों स्टेशनों पर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। हालांकि कई घंटे तक चली गहन जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला, जिससे प्रशासन और यात्रियों ने राहत की सांस ली।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस की 112 हेल्पलाइन पर एक व्यक्ति ने फोन कर दावा किया कि उसने तीन संदिग्ध लोगों को कल्याण और मुंब्रा रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाने की योजना पर बातचीत करते हुए सुना है। फोन करने वाले ने अपना नाम बृजेश कुमार बताया। सूचना मिलते ही ठाणे पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत मुंबई सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) को इसकी जानकारी दी।
इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF), GRP और बम निरोधक दस्ते की संयुक्त टीमों ने दोनों रेलवे स्टेशनों पर सघन तलाशी अभियान शुरू किया। प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, स्टेशन परिसर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की बारीकी से जांच की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने हर संदिग्ध कोने की जांच की, लेकिन कहीं भी विस्फोटक सामग्री या कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला।
जांच पूरी होने के बाद अधिकारियों ने साफ किया कि फिलहाल बम होने जैसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर सामान्य गतिविधियां भी दोबारा शुरू कर दी गईं। हालांकि पुलिस इस मामले को यहीं खत्म नहीं मान रही है।
अब जांच एजेंसियां उस कॉल करने वाले व्यक्ति का पता लगाने में जुटी हैं, ताकि यह साफ हो सके कि सूचना सही थी या किसी ने अफवाह फैलाने के इरादे से पुलिस को गुमराह किया। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि फोन करने वाले का मकसद क्या था और उसके दावे में कितनी सच्चाई है।
गौरतलब है कि कल्याण और मुंब्रा स्टेशन मुंबई की सेंट्रल रेलवे लाइन के सबसे व्यस्त स्टेशनों में गिने जाते हैं। हर दिन लाखों यात्री इन स्टेशनों से सफर करते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की सुरक्षा संबंधी सूचना को प्रशासन बेहद गंभीरता से लेता है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो। फिलहाल दोनों स्टेशनों पर हालात सामान्य हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ मामले की जांच में जुटी हुई हैं।
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