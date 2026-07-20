एक कॉल से हाई अलर्ट पर आई मुंबई, कल्याण-मुंब्रा स्टेशन पर घंटों चला सर्च ऑपरेशन

Mumbai Bomb Threat: मुंबई के व्यस्त रेलवे नेटवर्क से सोमवार को एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने कुछ समय के लिए यात्रियों और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। कल्याण और मुंब्रा रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और बम निरोधक दस्ते ने दोनों स्टेशनों पर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। हालांकि कई घंटे तक चली गहन जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला, जिससे प्रशासन और यात्रियों ने राहत की सांस ली।