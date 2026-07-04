मुंबई में आसमानी आफत: दहिसर में उफनती मीठी नदी में गिरा युवक, रस्सियों के सहारे निकला सुरक्षित, स्कूल-कॉलेज बंद

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा मुंबई के लिए 'रेड अलर्ट' (Red Alert) जारी किए जाने के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने शनिवार को दोपहर के सत्र वाले सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी। इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) और पुणे-नाशिक बेल्ट के नागरिकों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। उन्होंने सभी से मौसम विभाग की चेतावनियों और आधिकारिक गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है, क्योंकि 6 जुलाई तक भारी बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रहने की आशंका है।