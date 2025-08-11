मुंबई में शर्मनाक घटना! नाबालिग लड़की से 5 लड़कों ने किया बलात्कार, चार की उम्र 18 साल से कम

वहीं, महाराष्ट्र के बीड जिले के परली में एक गांव में तीन दरिंदों ने एक 20 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Rape News) किया। यह घटना शनिवार तड़के हुई। इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ अंबाजोगाई ग्रामीण थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि परली ग्रामीण पुलिस ट्रांसजेंडर पूजा गुट्टे की तलाश कर रही है। पीड़िता ने बताया कि वह मुंबई से हैदराबाद ट्रेन से जा रही थी और परली में वह उतरकर एक होटल में खा रही थी तो ट्रांसजेंडर पूजा ने उससे बातचीत कर भरोसा जीता और काम दिलाने का वादा करके साथ ले गई और अन्य आरोपियों को सौंप दिया।