मुंबई में शर्मनाक घटना! नाबालिग लड़की से 5 लड़कों ने किया बलात्कार, चार की उम्र 18 साल से कम

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से तीन महीने तक कई बार सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 25 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि चार नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है।
मध्य मुंबई के परेल इलाके के कालाचौकी पुलिस थाने में पीड़िता के परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब रविवार तड़के एक आरोपी की प्रेमिका पीड़िता के घर पहुंची और अपने व आरोपी के संबंधों की बात बताई। साथ ही अपने प्रेमी के साथ रिश्ता बनाने को लेकर पीड़ित किशोरी से झगड़ा किया। जिसके बाद नाबालिग के परिजनों को इस जघन्य घटना की जानकारी मिली।
पीड़िता के माता-पिता ने बेटी का मोबाइल चेक किया, जिसमें आरोपियों के साथ उसके अश्लील वीडियो और चैट मिले। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सभी पांच आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं में मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने 25 वर्षीय आरोपी व अन्य चार किशोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का एक अश्लील वीडियो बनाया गया था। इस वीडियो को दिखाकर नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल किया गया और बार-बार आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया।
वहीं, महाराष्ट्र के बीड जिले के परली में एक गांव में तीन दरिंदों ने एक 20 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Rape News) किया। यह घटना शनिवार तड़के हुई। इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ अंबाजोगाई ग्रामीण थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि परली ग्रामीण पुलिस ट्रांसजेंडर पूजा गुट्टे की तलाश कर रही है। पीड़िता ने बताया कि वह मुंबई से हैदराबाद ट्रेन से जा रही थी और परली में वह उतरकर एक होटल में खा रही थी तो ट्रांसजेंडर पूजा ने उससे बातचीत कर भरोसा जीता और काम दिलाने का वादा करके साथ ले गई और अन्य आरोपियों को सौंप दिया।