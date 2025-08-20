Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

मुंबई-ठाणे के हजारों घरों में दो दिन नहीं आएगा पानी, कब और कहां होगी कटौती, पढ़ें पूरी खबर

Water Cut in Mumbai, Thane : बीएमसी ने नागरिकों को पर्याप्त पानी जमा करने और नई पाइपलाइन से पानी शुरू होने के बाद कुछ दिन तक पानी को उबालकर इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 20, 2025

Mumbai Water Cut News
मुंबई के हजारों घरों मे गुरुवार-शुक्रवार को नहीं आएगा पानी (File)

Water Cut Alert : मुंबई और ठाणे शहर के हजारों घरों में गुरुवार (21 अगस्त) और शुक्रवार (22 अगस्त) को पीने का पानी नहीं आएगा। मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) ने अलग-अलग कारणों से पानी आपूर्ति बंद करने का ऐलान किया है। इस दौरान लोगों से पर्याप्त पानी स्टोर करने की अपील की गई है।

मुंबई में किन इलाकों में कब होगी कटौती?

गोरगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) पर निर्माण कार्य से पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। इसके चलते बीएमसी मुलुंड के टी-वॉर्ड में पाइपलाइन डायवर्जन का बड़ा काम करेगी। इस दौरान 18 घंटे तक जलापूर्ति बंद रहेगी। यह काम मैराथन मैक्सिमा बिल्डिंग और तानसा ब्रिज के बीच होगा।

बीएमसी (BMC) के मुताबिक, गुरुवार सुबह 10 बजे से शुक्रवार तड़के 4 बजे तक पानी की सप्लाई ठप रहेगी। इसके चलते जीएमएलआर रोड, एलबीएस रोड, जेएन रोड, देविदयाल मार्ग, डंपिंग ग्राउंड रोड, आरपी मार्ग, पीके मार्ग, एमजी रोड, एनएस मार्ग, झावर मार्ग, एसएन मार्ग, आरएचबी मार्ग, वलजी लाडा मार्ग, वीपी मार्ग, मालवीय मार्ग, एसीसी मार्ग, बीआर मार्ग, गोशाला मार्ग, एसएल मार्ग, नाहूर गांव और आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं आएगा।

बीएमसी ने नागरिकों को पर्याप्त पानी जमा करने और नई पाइपलाइन से पानी शुरू होने के बाद 4–5 दिन तक पीने के पानी को उबालकर या फिल्टर करके इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

ठाणे में किन इलाकों में कब होगी कटौती?

ठाणे नगर निगम (TMC) ने भी 24 घंटे की पानी कटौती का ऐलान किया है। जांभुल जलशुद्धिकरण केंद्र (Jambhul Water Purification Center) पर जरूरी मरम्मत कार्य के कारण यह कटौती होगी। इसके तहत गुरुवार (21 अगस्त) दोपहर 12 बजे से शुक्रवार (22 अगस्त) दोपहर 12 बजे तक पानी की आपूर्ति नहीं होगी।

इस वजह से 24 घंटे तक पूरा दिवा, पूरा कलवा वॉर्ड, अधिकांश मुंब्रा (वार्ड 26 और 31 के कुछ हिस्सों को छोड़कर), वर्तक नगर (रुपादेवी पाड़ा, किसननगर-2, नेहरू नगर) और मनपाड़ा वॉर्ड में कोलशेत खालसा गांव (निचला हिस्सा) में पानी नहीं आएगा। जबकि पानी आपूर्ति बहाल होने के बाद भी 1–2 दिन तक कम दबाव से पानी आने की उम्मीद है। टीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग करें।

Updated on:

20 Aug 2025 08:21 pm

Published on:

20 Aug 2025 08:17 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई-ठाणे के हजारों घरों में दो दिन नहीं आएगा पानी, कब और कहां होगी कटौती, पढ़ें पूरी खबर

