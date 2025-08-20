मुंबई-ठाणे के हजारों घरों में दो दिन नहीं आएगा पानी, कब और कहां होगी कटौती, पढ़ें पूरी खबर

इस वजह से 24 घंटे तक पूरा दिवा, पूरा कलवा वॉर्ड, अधिकांश मुंब्रा (वार्ड 26 और 31 के कुछ हिस्सों को छोड़कर), वर्तक नगर (रुपादेवी पाड़ा, किसननगर-2, नेहरू नगर) और मनपाड़ा वॉर्ड में कोलशेत खालसा गांव (निचला हिस्सा) में पानी नहीं आएगा। जबकि पानी आपूर्ति बहाल होने के बाद भी 1–2 दिन तक कम दबाव से पानी आने की उम्मीद है। टीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग करें।