मुंबई

मुंबई में सड़क हादसे में संगीतकार की मां की मौत, कैब और क्रेन चालक के खिलाफ FIR दर्ज

Mumbai Accident: यह हादसा उस समय हुआ जब संगीतकार अपनी मां और केयरटेकर के साथ उबर कैब (Uber Cab) से गोरेगांव स्थित अपने स्टूडियो से ठाणे जा रहे थे।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 10, 2025

Police
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पत्रिका)

संगीतकार डॉनी हजारिका (Music composer Dony Hazarika) की 77 वर्षीय मां सुल्ताना किशोर अहमद हजारिका (Sultana Kishore Ahmed Hazarika) की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब संगीतकार अपनी मां और केयरटेकर कादरून निशा के साथ एक उबर कैब (Uber Cab Accident) से गोरेगांव स्थित अपने स्टूडियो से ठाणे जा रहे थे।

क्रेन से टकराई उबर कैब

विक्रोली पुलिस के मुताबिक, हादसा बिंदू माधव ठाकरे चौक और जेवीएलआर सिग्नल के बीच हुआ। रास्ते में उबर चालक ने बिना सिग्नल या पार्किंग लाइट के खड़े एक क्रेन को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस अधिकारी ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैब में मौजूद सभी लोग घायल हो गए। सुल्ताना को गंभीर चोटें आईं और वह हादसे के बाद बेसुध हो गई थीं।

महाराष्ट्र के श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर में बड़ा हादसा, प्रवेश द्वार ढहा, 16 लोग घायल
मुंबई
Mahalaxmi Jagdamba Mandir Koradi

राहगीरों की मदद से डॉनी हजारिका अपनी मां को मुलुंड के फोर्टिस अस्पताल ले कर आये, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में कादरून को भी चोटें आई हैं और अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विक्रोली पुलिस (Vikhroli Police) ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में उबर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 106(1), 125(a), 125(b), 281 और मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया है। क्रेन ऑपरेटर पर भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गढ़चिरौली में 4 नाबालिग लड़कों की मौत

गौरतलब हो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आरमोरी-गढ़चिरौली राजमार्ग पर ट्रक की टक्कर से चार नाबालिग लड़कों की मौत हो गई, जबकि दो घायल हैं। यह दुखद हादसा गुरुवार सुबह करीब पांच बजे कटली गांव के पास हुआ, जब 12 से 16 वर्ष के छह लड़के सड़क किनारे बैठे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये की सहायता और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की। घायलों का गढ़चिरौली जनरल अस्पताल में इलाज हो रहा है और उन्हें नागपुर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

