मुंबई में सड़क हादसे में संगीतकार की मां की मौत, कैब और क्रेन चालक के खिलाफ FIR दर्ज

गौरतलब हो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आरमोरी-गढ़चिरौली राजमार्ग पर ट्रक की टक्कर से चार नाबालिग लड़कों की मौत हो गई, जबकि दो घायल हैं। यह दुखद हादसा गुरुवार सुबह करीब पांच बजे कटली गांव के पास हुआ, जब 12 से 16 वर्ष के छह लड़के सड़क किनारे बैठे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये की सहायता और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की। घायलों का गढ़चिरौली जनरल अस्पताल में इलाज हो रहा है और उन्हें नागपुर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।