नासिक कुंभ मेला में 25 हजार करोड़ की लूट की तैयारी- संजय राउत के आरोपों पर सीएम फडणवीस ने दिया जवाब

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कुंभ मेले की तैयारियों और विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। राउत ने दावा किया कि नासिक कुंभ मेले के लिए मंजूर 35 हजार करोड़ रुपये में से 25 हजार करोड़ कुंभ मेला मंत्री और अधिकारी मिलकर 'गबन' करने वाले हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों को कुंभ मेले को बदनाम करने का षड्यंत्र करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है।