मुंबई

पत्नी को जिंदा जलाकर पति ने रचा सुसाइड का नाटक, 7 साल की बेटी पुलिस से बोली- पापा ने मम्मी को मारा

Navi Mumbai Crime: नवी मुंबई में एक व्यक्ति ने विवाहेतर संबंध के शक में अपनी 32 वर्षीय पत्नी को कथित तौर पर जिंदा जला दिया। उसने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन नाबालिग बेटी के बयान के बाद सच्चाई सामने आ गई।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 28, 2025

Virar murder crime
पत्नी के चरित्र पर था शक, पति ने पार की क्रूरता की हदें (File Photo)

महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। उरण में 35 साल के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर विवाहेतर संबंधों का शक करते हुए उसे जलाकर मार डाला। इसके बाद उसने पूरी घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन उसकी सात साल की मासूम बेटी ने सच सामने ला दिया।

पुलिस के मुताबिक यह दिल दहला देने वाली घटना सोमवार (25 अगस्त) तड़के नवी मुंबई के उरण इलाके के पगोटेगांव में हुई। आरोपी की पहचान राजकुमार रामशिरोमणि साहू के रूप में हुई है। उसे वारदात के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि राजकुमार ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी जगरानी साहू के हाथ-पैर बांध दिए, फिर उस पर मिट्टी का तेल डालकर लाइटर से आग लगा दी। उसे पत्नी के चरित्र पर संदेह था।

बाद में महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि उसकी पत्नी ने खुद को कमरे में बंद कर आत्महत्या कर ली। शुरुआत में पुलिस ने मामला आकस्मिक मौत के रूप में दर्ज भी किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बच्ची के बयान ने सच्चाई उजागर कर दी।

BJP नेता के खिलाफ महिला पुलिस अधिकारी ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया, तबादला हुआ, कोर्ट ने किया रद्द
मुंबई
Maharashtra woman police officer

बेटी की गवाही और CCTV ने खोल दी पोल

दंपति की सात साल की बेटी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने ही उसकी मां को जलाया। यही नहीं, इलाके के सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी घटना के बाद तड़के घर से निकलते हुए नजर आया। जबकि आरोपी ने दावा किया था कि वह घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था।

मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर उरण पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हनीफ मुलानी ने कहा कि यह साफ तौर पर घरेलू हिंसा से जुड़ा हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।

Updated on:

28 Aug 2025 04:43 pm

Published on:

28 Aug 2025 04:40 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पत्नी को जिंदा जलाकर पति ने रचा सुसाइड का नाटक, 7 साल की बेटी पुलिस से बोली- पापा ने मम्मी को मारा

