पत्नी को जिंदा जलाकर पति ने रचा सुसाइड का नाटक, 7 साल की बेटी पुलिस से बोली- पापा ने मम्मी को मारा

पुलिस के मुताबिक यह दिल दहला देने वाली घटना सोमवार (25 अगस्त) तड़के नवी मुंबई के उरण इलाके के पगोटेगांव में हुई। आरोपी की पहचान राजकुमार रामशिरोमणि साहू के रूप में हुई है। उसे वारदात के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि राजकुमार ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी जगरानी साहू के हाथ-पैर बांध दिए, फिर उस पर मिट्टी का तेल डालकर लाइटर से आग लगा दी। उसे पत्नी के चरित्र पर संदेह था।