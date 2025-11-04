मराठी लोगों को नौकरी दो, वरना नवी मुंबई एयरपोर्ट से नहीं उड़ेगा विमान! मनसे ने दी चेतावनी

मनसे प्रवक्ता गजानन काले ने पत्रकारों से बार करते हुए दावा किया कि परियोजना के चार टर्मिनलों से करीब एक लाख नौकरियां पैदा होने वाली हैं, लेकिन अब तक की भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह भूमिपुत्रों को रोजगार देने की भावना के खिलाफ है।