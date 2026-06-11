ममता शर्मसार: 5 दिन के नवजात की गला घोंटकर हत्या, आरोपी मां बोली- पहले से बेटी है, दूसरे बच्चे को नहीं संभाल सकती

पुलिस के अनुसार, 8 जून की शाम जब महिला की ननद अश्विनी काम से घर लौटीं तो उन्होंने नवजात को कोई हरकत न करते हुए देखा। संदेह होने पर उन्होंने अपनी भाभी से पूछताछ की, जिसके बाद महिला ने कथित तौर पर बच्चे का गला दबाने की बात स्वीकार कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया गया। मृतक नवजात के पिता उस समय नागपुर में माल की डिलीवरी के लिए गए हुए थे।