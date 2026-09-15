नवी मुंबई के सानपाड़ा में जोरदार धमाका, 6 दुकानें क्षतिग्रस्त, दो लोग गंभीर घायल

Navi Mumbai Sanpada: नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में मंगलवार सुबह एक व्यावसायिक इमारत की दुकान में जोरदार ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास की करीब छह दुकानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए नवी मुंबई महानगरपालिका के वाशी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।