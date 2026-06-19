नीट परीक्षा के लिए मुंबई से चलेगी 4 स्पेशल ट्रेनें, संडे जम्बो ब्लॉक भी नहीं होगा

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2026 में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए पश्चिम रेलवे ने बड़ी राहत की घोषणा की है। परीक्षा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष किराये पर दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा, 21 जून को पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर जंबो ब्लॉक भी नहीं लिया जाएगा, ताकि परीक्षार्थियों को लोकल ट्रेन से यात्रा करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।