पत्नी को बचाने के लिए बाघ से भिड़ गया बुजुर्ग, डंडे से पीटा, नहीं बची जान! महाराष्ट्र में दिल दहलाने वाली घटना

रेंज वन अधिकारी रामचंद्र शेंडे ने बताया कि 8 सितंबर को मूल तहसील के सोमनाथ क्षेत्र में सुबह करीब पांच बजे अन्नपूर्णा अपने पति तुलसीराम के साथ रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थीं। तभी झाड़ियों से अचानक एक बाघ निकल आया और उसने अन्नपूर्णा पर हमला कर दिया। पत्नी को बचाने के लिए तुलसीराम बाघ से भिड़ गए और लकड़ी का डंडा लेकर उसे मारने लगे। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन पत्नी को बाघ के जबड़े से छुड़ाने में सफल नहीं हो सके। इस दौरान आसपास के लोग शोर मचाते हुए मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बाघ अन्नपूर्णा को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। लेकिन तब तक अन्नपूर्णा की मौत हो चुकी थी।