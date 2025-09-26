Parimatch: गेमिंग ऐप के नाम पर ठगी, 350 करोड़ के लेनदेन का खुलासा, एक गिरफ्तार, 5 फरार

यह मामला तब सामने आया जब अलीबाग निवासी अमित जाधव (37) ने 9 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई। जाधव ने बताया कि चार महीने पहले उन्हें एम999 (AM 999), मधुर मटका (Madhur Matka) और परीमैच (Parimatch App) ऐप्स के विज्ञापन वाला मैसेज मिला था, जिसमें भारी मुनाफे का वादा किया गया था। 29 अगस्त को उसने एम999 ऐप में गेम खेलने के लिए 10,000 रुपये जमा किए। इसके बाद जाधव और उसके दोस्त ने परीमैच ऐप में खेलने के लिए कुल 50,000 रुपये ट्रांसफर किए। बाद में जब उन्हें पता चला कि ये ऐप भारत में अवैध हैं, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।