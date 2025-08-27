महाराष्ट्र: वसई में बड़ा हादसा, चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, 3 की मौत, कई लोग मलबे में दबे

Maharashtra Building Collapse: महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई शहर (Vasai Building Collapse) में बड़ा हादसा हुआ है। नारंगी रोड पर चामुंडा नगर और विजय नगर के बीच स्थित रमाबाई अपार्टमेंट की चार मंजिला इमारत का पिछला हिस्सा देर रात ढह गया। वसई-विरार नगर निगम के अग्निशमन विभाग और एनडीआरएफ (NDRF) की दो टीमों की मदद से बचाव कार्य जारी है। इस घटना में तीन लोगों की मौत की खबर है, जबकि 9 लोगों को विरार और नालासोपारा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।