महाराष्ट्र: वसई में बड़ा हादसा, चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, 3 की मौत, कई लोग मलबे में दबे

Maharashtra Building Collapse: महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई शहर (Vasai Building Collapse) में बड़ा हादसा हुआ है। नारंगी रोड पर चामुंडा नगर और विजय नगर के बीच स्थित रमाबाई अपार्टमेंट की चार मंजिला इमारत का पिछला हिस्सा देर रात ढह गया। वसई-विरार नगर निगम के अग्निशमन विभाग और एनडीआरएफ (NDRF) की दो टीमों की मदद से बचाव कार्य जारी है। इस घटना में तीन लोगों की मौत की खबर है, जबकि 9 लोगों को विरार और नालासोपारा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्वामी समर्थ नगर स्थित रमाबाई अपार्टमेंट का हिस्सा देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे अचानक भरभराकर गिर गया। इस हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से 20 लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।
घटनास्थल पर स्थानीय पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ और नगर निगम की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटीं हैं। मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए डॉग स्क्वॉड की मदद ली जा रही है। इमारत के आसपास घनी बस्तियां होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। जेसीबी और अन्य भारी मशीनें मौके तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बचावकर्मी हाथों से मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि यह इमारत करीब दस साल पुरानी है और नगर निगम ने पहले ही इसे ऑडिट नोटिस भेजा था। हादसे के बाद पूरी इमारत खाली करा दी गई है।
इस त्रासदी ने एक परिवार की खुशियां भी छीन लीं। रमाबाई अपार्टमेंट में रहने वाले जोएल परिवार की छोटी बेटी का पहला जन्मदिन मनाने के लिए रिश्तेदार और मित्र आए थे। लेकिन उसी दौरान यह हादसा हो गया। जन्मदिन मना रही उस मासूम बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई, जबकि पिता ओमकार जोएल अभी तक लापता हैं।
इसी इमारत के चौथे मंजिल पर रहने वाले सचिन निवलकर (44), उनकी पत्नी सुपरीला (40) और 14 वर्षीय बेटा अर्नव भी लापता बताए जा रहे हैं।
स्थानीय विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने कहा है कि अभी कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की संभावना है और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। इस हादसे ने पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल बना दिया है।