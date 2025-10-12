Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

विदेश से बैग में भरकर ले आया सांप, मकड़ी और छिपकली, एयरपोर्ट पर बैग खुलते ही मचा हड़कंप, यात्री गिरफ्तार

Mumbai Airport: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (सीएसएमआई) पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ और विदेशी सांप, कछुए और मकड़ियां आदि बरामद किया है। अधिकारियों ने विभिन्न मामलों में 10 यात्रियों को गिरफ्तार भी किया है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 12, 2025

Mumbai Airport smuggling

मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से मिले विदेशी सांप (Photo: Mumbai Customs-III)

मुंबई एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग (Mumbai Customs-III) ने चार दिनों में तस्करी के आठ अलग-अलग मामलों का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान अधिकारियों ने करीब 44.012 किलोग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स हाइड्रोपोनिक वीड (Hydroponic Weed) जब्त की, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लगभग 44 करोड़ रुपये आंकी गई है।

ड्रग्स के अलावा, सीमा शुल्क (कस्टम) अधिकारियों को बैंकॉक से आ रहे एक यात्री के ट्रॉली बैग में कई दुर्लभ विदेशी प्रजातियों के जीव भी मिले। जिनमें पैकमैन मेंढक (Pacman Frog), कोलंबियाई बौना टारेंटयुला (Colombian Dwarf Tarantula), टारेंटयुला (Tarantula), रेड टेगू (Red Tegu), अर्जेंटीना ब्लैक एंड व्हाइट टेगू (Argentine Black and White Tegu), रेनबो बोआ (Rainbow Boa), होंडुरन मिल्क स्नेक (Honduran Milk Snake), कैलिफोर्निया किंगस्नेक (California Kingsnake), अल्दाबरा विशाल कछुआ (Aldabra Giant Tortoise), कॉमन कस्कस (Common Cuscus), ग्रीन इगुआना (Green Iguana), ड्रैगन (Bearded Dragon), ब्लू टंग्ड स्किंक (Blue Tongued Skink) शामिल हैं। यात्री को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई

मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-3 के अधिकारियों ने यह कार्रवाई 8 से 11 अक्टूबर के बीच की गई, जिसमें अलग-अलग उड़ानों से आने वाले 10 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं और जीवों को देश में अवैध रूप से लाने की कोशिश कर रहे थे।

कस्टम अधिकारियों के अनुसार, जब पकड़े गए यात्रियों के बैगों की जांच की गई, तो उनमें से न केवल ड्रग्स बल्कि डिब्बों और थैलियों में छिपाए गए जिंदा जीव भी मिले। अधिकारियों का कहना है कि ये जीव वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत संरक्षित हैं और बिना अनुमति के इनका आयात पूरी तरह प्रतिबंधित है।

मुंबई कस्टम्स ने बताया कि पकड़े गए 10 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। फिलहाल जांच यह पता लगाने के लिए जारी है कि इन मामलों के पीछे कौन-सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है।

कस्टम विभाग की इस बड़ी कार्रवाई ने न केवल मादक पदार्थों की तस्करी बल्कि वन्यजीवों की अवैध खरीद-फरोख्त के काले कारोबार पर भी गहरा आघात किया है।

12 Oct 2025 04:23 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / विदेश से बैग में भरकर ले आया सांप, मकड़ी और छिपकली, एयरपोर्ट पर बैग खुलते ही मचा हड़कंप, यात्री गिरफ्तार

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

