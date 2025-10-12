विदेश से बैग में भरकर ले आया सांप, मकड़ी और छिपकली, एयरपोर्ट पर बैग खुलते ही मचा हड़कंप, यात्री गिरफ्तार

ड्रग्स के अलावा, सीमा शुल्क (कस्टम) अधिकारियों को बैंकॉक से आ रहे एक यात्री के ट्रॉली बैग में कई दुर्लभ विदेशी प्रजातियों के जीव भी मिले। जिनमें पैकमैन मेंढक (Pacman Frog), कोलंबियाई बौना टारेंटयुला (Colombian Dwarf Tarantula), टारेंटयुला (Tarantula), रेड टेगू (Red Tegu), अर्जेंटीना ब्लैक एंड व्हाइट टेगू (Argentine Black and White Tegu), रेनबो बोआ (Rainbow Boa), होंडुरन मिल्क स्नेक (Honduran Milk Snake), कैलिफोर्निया किंगस्नेक (California Kingsnake), अल्दाबरा विशाल कछुआ (Aldabra Giant Tortoise), कॉमन कस्कस (Common Cuscus), ग्रीन इगुआना (Green Iguana), ड्रैगन (Bearded Dragon), ब्लू टंग्ड स्किंक (Blue Tongued Skink) शामिल हैं। यात्री को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।