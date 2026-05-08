महाराष्ट्र में ‘भावी मुख्यमंत्री’ की रेस: सुनेत्रा पवार के समर्थन में लगे पोस्टर, बेटे जय पवार के बयान ने मचाई हलचल

सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर महायुति के भीतर ही घमासान शुरू हो गया है, जहां भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के मंत्रियों ने जय पवार के बयान पर तीखी चुटकी ली है। भाजपा नेता और मंत्री जयकुमार गोरे ने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ इच्छा जताने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, इसके लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन और बहुमत होना अनिवार्य है; वहीं शिवसेना मंत्री भरत गोगावले ने कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद हालिया उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के उत्साह में जय पवार को अब 'मुख्यमंत्री' बनने के सपने आने लगे हैं।